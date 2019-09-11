11.09.2019 09:26

По Основянской трассе временно ограничат движение транспорта

Три дня будет ограничено движение по улице Свистуновской.



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Движение транспорта по улице Свистуновской, на участке от Карачевского шоссе до моста через реку Уды, будет ограничено с 8:00 до 17:00 12, 13 и 14 сентября.

Пропуск транспортных средств организуют по свободной от выполнения работ полосе движения.