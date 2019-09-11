По Основянской трассе временно ограничат движение транспорта

Три дня будет ограничено движение по улице Свистуновской.
Движение транспорта по улице Свистуновской, на участке от Карачевского шоссе до моста через реку Уды, будет ограничено с 8:00 до 17:00 12, 13 и 14 сентября.
Пропуск транспортных средств организуют по свободной от выполнения работ полосе движения.
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
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давл.:
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