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11.09.2019  09:26   

По Основянской трассе временно ограничат движение транспорта

Три дня будет ограничено движение по улице Свистуновской.


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Движение транспорта по улице Свистуновской, на участке от Карачевского шоссе до моста через реку Уды, будет ограничено с 8:00 до 17:00 12, 13 и 14 сентября.

Пропуск транспортных средств организуют по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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