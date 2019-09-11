11.09.2019 17:58

В пятницу по улице Кандаурова нельзя будет проехать

Запрет будет действовать с 7:00 до 22:00 12 сентября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Кандаурова, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Ильинской, будет запрещено с 7:00 до 22:00 12 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ по ул. Кандаурова.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам: Териховской и Озерянской.