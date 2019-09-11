В пятницу по улице Кандаурова нельзя будет проехать

Запрет будет действовать с 7:00 до 22:00 12 сентября.
Сегодня у вас меньше шансов совершить ошибку или сделать глупость. Однако не рассчитывайте на быстрый результат: окружающие способны долго тянуть с решением любого вопроса, взвешивая все «за» и «против».
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Православные сегодня отмечают Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
влажн.:
давл.:
ветер: