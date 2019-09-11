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11.09.2019  17:58   

В пятницу по улице Кандаурова нельзя будет проехать

Запрет будет действовать с 7:00 до 22:00 12 сентября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Кандаурова, на участке от ул. Полтавский Шлях до ул. Ильинской, будет запрещено с 7:00 до 22:00 12 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением строительных работ по ул. Кандаурова.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по прилегающим улицам: Териховской и Озерянской.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, кандаурова, харьков
 
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