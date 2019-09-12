12.09.2019 09:36

Как строят троллейбусную линию на Северную Салтовку (ФОТО)

По улице Академика Павлова устанавливают опоры для новой троллейбусной линии.



// city.kharkov.ua

Новый троллейбусный маршрут на Северную Салтовку соединит ст. м. «Героев Труда» и разворотный круг на ул. Натальи Ужвий.



Из 230 опор уже установлено более 50, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.



«Также ведутся работы по строительству подстанции, которые должны быть закончены за три месяца. Как только все опоры будут установлены, мы переведем на них уличное освещение - около 460 светодиодных светильников. Они будут освещать тротуары и проезжую часть», - отметил Сергей Дульфан.



Планируется, что новая троллейбусная линия начнет работу в середине декабря. К этому времени должны поступить и новые троллейбусы, приобретенные по кредитным договорам с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком.



Сергей Дульфан подчеркнул, что строительство этой троллейбусной линии - лишь первый этап реконструкции контактной сети на Северной Салтовке. Дальше планируется достроить несколько перемычек, чтобы расширить контактную сеть и улучшить существующие троллейбусные маршруты. Это также сделает более удобным подъезд к станциям метрополитена.