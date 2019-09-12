Реконструкция трамвайных путей: до конца ремонта меняется схема движения электротранспорта

Изменения касаются трамвайных маршрутов №№ 5, 6, 8, 16, 16А, 27.
С 13 сентября и до завершения ремонтных работ на перекрестке улиц Плехановская – Полевая, перекрестке пр. Московский – ул. Академика Павлова, Московском проспекте на участке от площади Конституции до площади Защитников Украины движение трамваев будет организовано следующим образом:
№№ 6, 16, 16А – не ходят.
№ 5: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – РК «ул. Одесская».
№ 8: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк».
№ 27:
часть маршрута: РК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Плехановская – ул. Молодой Гвардии.
часть маршрута: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк».
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
влажн.:
давл.:
ветер: