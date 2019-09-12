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12.09.2019  09:52   

Реконструкция трамвайных путей: до конца ремонта меняется схема движения электротранспорта

Изменения касаются трамвайных маршрутов №№ 5, 6, 8, 16, 16А, 27.


//gortransport.kharkov.ua

С 13 сентября и до завершения ремонтных работ на перекрестке улиц Плехановская – Полевая, перекрестке пр. Московский – ул. Академика Павлова, Московском проспекте на участке от площади Конституции до площади Защитников Украины движение трамваев будет организовано следующим образом:

№№ 6, 16, 16А – не ходят.

№ 5: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Морозова – РК «ул. Одесская».

№ 8: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк».

№ 27:
часть маршрута: РК «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Плехановская – ул. Молодой Гвардии.
часть маршрута: РК «Салтовское» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Виринская – станция метро «Киевская» – ул. Шевченко – РК «Журавлевский гидропарк».

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  трамвай, движение, харьков, пути, реконструкция
 
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