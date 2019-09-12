12.09.2019 10:21

Весной 2020 года в Лесопарке откроют велодорожку длиной 15,5 километров (ВИДЕО)

Для любителей покрутить педали строят самую длинную велодорожку, которая пройдет по вытоптанным просекам лесопарковой зоны.



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Для велосипедистов планируют открыть самую масштабную велодорожку в лесопарковой зоне. Часть этого объекта уже сделана, вторая – в работе.



«Дорожка эта не представляет никакой токсичности. Здесь используется геотекстиль, две фракции щебня, гранотсев и георешётка. Дабы не наносить вреда, условно говоря, местным жителям леса и дабы она могла эксплуатироваться в лесопарковой зоне. На данный момент выполнение по велодорожке - 7,1 км, в работе сейчас порядка 2 км. До конца года мы выполним вобщем - 1,4-1,5 км и закончим её в первом полугодии 2020 года, весной», – рассказал заместитель директора Департамента коммунального хозяйства Евгений Пасенов.



Общая протяженность велодорожки, добавляет Евгений Пасенова, составит около 15,5 километров. Она прокладывается исключительно по существующим просекам. Соответственно, ни одно из деревьев, растущих в Лесопарковой зоне не бдет потревожено.



Заезды и выезды на велодорожку будут буквально со всех сторон лесополосы. Это и Алексеевка, улица Деревянко, по пожарной части. Еще один заезд будет от Велодома на Белгородском шоссе, также будут такие и в Пятихатках - от БАМа и с Т-образного перекрестка проспекта Науки и улицы Деревянко.



Также любители велопрогулок смогут сделать остановку и отдохнуть на специальных для этого площадках, они будут сделаны в стиле «эко».



«Ещё пока не скажу сколько локаций, но будут локации, которые будут выполнены из валежника. Это будут пеньки, лежащие брёвна - там можно будет припарковать велосипед и отдохнуть. Освещаться велодорожка не будет – копка траншей для столбов освещения может повредить корневую систему деревьев лесопарковой зоны», – рассказал Евгений Пасенов.