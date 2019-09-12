12.09.2019 15:01

На улице Тюринской на два дня запрещается движение транспорта

Движение транспорта по улице Тюринской, на участке от улицы Веринской до улицы Академика Павлова, будет запрещено ежедневно с 8:00 до 17:00 13 и 14 сентября.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы Тюринской.



Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградскому въезду и др.



На время работ автобус №214э будет курсировать так: – ул. Тюринская – ул. Веринская – Семиградский въезд – ул. Академика Павлова – пр. Московский и далее по маршруту.