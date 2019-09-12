12.09.2019 13:23

В четверг, пятницу и субботу ограничено движение на Свистуновской

Ограничение действует ежедневно с 8:00 до 17:00 12, 13 и 14 сентября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Свистуновской, на участке от Карачевского шоссе до моста через реку Уды, будет ограничено ежедневно с 8:00 до 17:00 12, 13 и 14 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.

Движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.