В четверг, пятницу и субботу ограничено движение на Свистуновской

Ограничение действует ежедневно с 8:00 до 17:00 12, 13 и 14 сентября.
Чтобы день прошел продуктивно, звезды советуют уходить от любых попыток окружающих втянуть вас в дискуссию, а тем более в спор. Лучше всего вообще заняться делами, которые не требуют общения с другими людьми.
Небо в Харькове в этот день будет ясным недолго, уже днем оно затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Ежегодно в сентябре в Гарвардском университете вручают так называемую Шнобелевскую премию, присуждаемую за самые необычные и нелепые научные открытия.
влажн.:
давл.:
ветер: