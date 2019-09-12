Главная Новости Дороги и транспорт В четверг, пятницу и субботу ограничено движение на Свистуновской
12.09.2019  13:23   

В четверг, пятницу и субботу ограничено движение на Свистуновской

Ограничение действует ежедневно с 8:00 до 17:00 12, 13 и 14 сентября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Свистуновской, на участке от Карачевского шоссе до моста через реку Уды, будет ограничено ежедневно с 8:00 до 17:00 12, 13 и 14 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия проезжей части.
 
Движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, свистуновская, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.09 Дороги и транспорт На месяц ограничивается движение по Нетеченской набережной 10.09 Дороги и транспорт В среду ограничат движение по Радиотехнической улице и Карачевскому шоссе 09.09 Дороги и транспорт Во вторник по улице Революции 1905 года будет ограничено движение
 
 

Видео

В Харькове полным ходом идет строительство новой троллейбусной линии
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 