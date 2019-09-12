12.09.2019 16:05

Игорь Терехов: До зимы в Харькове отремонтируют еще 70 внутриквартальных дорог

В Харькове в этом году планируется отремонтировать более 220 внутриквартальных дорог.



// city.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес поручил дорожным службам до конца года отремонтировать как можно большее количество внутриквартальных дорог, сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.

По словам Игоря Терехова, с начала года в городе уже проведена реконструкция около 160 внутриквартальных дорог.

«Мы не сбавили темпов по сравнению с прошлым годом. Сегодня у нас в работе около 70 внутриквартальных дорог, и до зимы мы выполним эти объемы. И все обещания по поводу ремонта дорог, которые Геннадий Кернес дал харьковчанам на личных приемах, будут выполнены», - подчеркнул Игорь Терехов.