Главная Новости Дороги и транспорт Игорь Терехов: До зимы в Харькове отремонтируют еще 70 внутриквартальных дорог
12.09.2019  16:05   

Игорь Терехов: До зимы в Харькове отремонтируют еще 70 внутриквартальных дорог

В Харькове в этом году планируется отремонтировать более 220 внутриквартальных дорог.


// city.kharkov.ua

Городской голова Геннадий Кернес поручил дорожным службам до конца года отремонтировать как можно большее количество внутриквартальных дорог, сообщил первый вице-мэр Игорь Терехов.

По словам Игоря Терехова, с начала года в городе уже проведена реконструкция около 160 внутриквартальных дорог. 

«Мы не сбавили темпов по сравнению с прошлым годом. Сегодня у нас в работе около 70 внутриквартальных дорог, и до зимы мы выполним эти объемы. И все обещания по поводу ремонта дорог, которые Геннадий Кернес дал харьковчанам на личных приемах, будут выполнены», - подчеркнул Игорь Терехов.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  внутрикварталка, терехов, ремонт дорог, харьков
 
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