12.09.2019 19:31

В пятницу на пять часов изменится маршрут и график движения двух трамваев

Трамвай №26 временно изменит маршрут движения, а №12 - не будет ходить.



//city.kharkov.ua

Движение трамваев в центре города будет запрещено с 10:00 до 15:00 13 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.

Так, трамваи не будут ходить по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского, ул. Мироносицкой, пл. Первого Мая, ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Лесопарк», по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко.

На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:

№12 - не ходит;

№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.