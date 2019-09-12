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12.09.2019  19:31   

В пятницу на пять часов изменится маршрут и график движения двух трамваев

Трамвай №26 временно изменит маршрут движения, а №12 - не будет ходить.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев в центре города будет запрещено с 10:00 до 15:00 13 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
Так, трамваи не будут ходить по спуску Клочковскому, пр. Независимости, ул. Тринклера, ул. Маяковского, ул. Мироносицкой, пл. Первого Мая, ул. Сумской и Белгородскому шоссе, на участке от ул. Клочковской до разворотного круга «Лесопарк», по ул. Веснина, Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Шевченко.
 
На этот период движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
№12 - не ходит;
 
№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движение, трамваи, харьков
 
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