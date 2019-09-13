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13.09.2019  17:43   

В субботу на Московском проспекте ограничат движение

Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00 14 сентября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Святодуховской до дома №97 по пр. Московскому при движении в сторону ул. Искринской, будет ограничено с 8:00 до 17:00 14 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части пр. Московского.
 
Движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, московский проспект, харьков
 
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