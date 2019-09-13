13.09.2019 17:43

В субботу на Московском проспекте ограничат движение

Ограничение будет действовать с 8:00 до 17:00 14 сентября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Святодуховской до дома №97 по пр. Московскому при движении в сторону ул. Искринской, будет ограничено с 8:00 до 17:00 14 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части пр. Московского.

Движение транспорта организовано по свободной от выполнения работ полосе.