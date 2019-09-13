Главная Новости Дороги и транспорт В воскресенье на Белгородском шоссе запрещается движение транспорта
13.09.2019  19:17   

В воскресенье на Белгородском шоссе запрещается движение транспорта

Запрет проезда будет действовать с 6:00 до 19:00 15 сентября.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением учебно-тренировочных сборов по дрэг-рейсингу на «Кубок Слобожанщины 2019».
 
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Академика Курчатова, ул. Академика Белова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова, Окружной дороге.
 
Также на это время изменят маршруты автобусы №223э и 296э, которые будут объезжать закрытый участок Белгородского шоссе следующим образом: пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Гаркуши - Белгородское шоссе и далее по маршруту.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, белгородское шоссе, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.09 Дороги и транспорт В пятницу по улице Кандаурова нельзя будет проехать 03.09 Дороги и транспорт Среда: в первой половине дня 26-й трамвай пойдет по другому маршруту, а №16А ходить не будет 03.09 Дороги и транспорт С вечера до раннего утра среды трамваи №23 и 26 временно изменят маршруты движения
 
 

Видео

В городе на Харьковщине парень бросился под колеса автомобиля. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 