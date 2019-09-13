13.09.2019 19:17

В воскресенье на Белгородском шоссе запрещается движение транспорта

Запрет проезда будет действовать с 6:00 до 19:00 15 сентября.



//city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением учебно-тренировочных сборов по дрэг-рейсингу на «Кубок Слобожанщины 2019».

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Академика Курчатова, ул. Академика Белова, ул. Академика Вальтера, ул. Академика Синельникова, Окружной дороге.

Также на это время изменят маршруты автобусы №223э и 296э, которые будут объезжать закрытый участок Белгородского шоссе следующим образом: пр. Академика Курчатова - ул. Академическая - ул. Академика Вальтера - ул. Гаркуши - Белгородское шоссе и далее по маршруту.