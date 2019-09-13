13.09.2019 17:53

Движение транспорта по улице Гоголя частично запрещено еще на месяц

Движение транспорта по ул. Гоголя, в районе дома №5, запрещено до 13 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийными работами на теплосети. Ранее планировалось, что движение возобновят 13 сентября.

На время ремонтных работ объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам - Чернышевской и Сумской.