16.09.2019 13:37

В Харькове идет ремонт крупного трамвайного перекрестка

Реконструкция трамвайного полотна ведется на перекрестке ул. Плехановской и ул. Полевой.



//city.kharkov.ua

Как сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, здесь уже выполнен демонтаж старых путей и дорожного покрытия, а также построена ливневая канализация.

«Главная проблема на этом участке заключалась в том, что дорога была завалена, трамвайные пути все время находились в воде. Поэтому на первом этапе мы построили ливневую канализацию для отвода вод. И впоследствии здесь появится новый современный перекресток», - отметил Сергей Дульфан.

По словам главного инженера подрядчика Дмитрия Толмачева, ежедневно на объекте работают несколько бригад. Одни цементируют основу под трамвайные пути, другие прокладывают опорные элементы, которые будут служить каркасом для рельсов.

«Мы строим переезд с применением безбалластной технологии, т.е. монтируем массивное железобетонное основание с возможностью скрепления рельса пружинного типа. Это позволит увеличить срок эксплуатации перекрестка», - отметил Дмитрий Толмачев.

После завершения работ в этом районе бригады дорожников приступят к реконструкции трамвайного пути на Балашовском путепроводе.