17.09.2019 09:34

Харьковские дорожники ремонтируют улицу Свистуновскую

Дороги с качественным покрытием появляются не только в центральной части Харькова.



// izvestia.kharkov.ua

Улица Свистуновская – дорожная артерия, которая соединяет Основянский и Новобаварский районы и ведет на Филипповку. Вдоль нее расположены две школы.

Дорога, говорят водители, значительно разгружает окружную. Сейчас, после всем известного обрушения моста, значительная часть многотонников пошли сюда, покрытие стало портиться на глазах. Поэтому специалисты решили обновить его.



«Площадь ремонта составляет 6 000 квадратных метров. Это 720 тонн асфальтобетона. Данный участок был разрушен – колеи, выбоины достигали 5-7 сантиметров. Нашим предприятием было отфрезеровано покрытие, подготовили и на данный момент укладываем асфальтобетон», – рассказал мастер КП "Дорремстрой" Сергей Головня.



Завершить обновление покрытия на этом участке автомагистрали, добавляет Сергей Головня, планируют в кратчайшие сроки. Чтобы не наносить лишних хлопот водителям. Да и к тому же других объектов, требующих ремонта в этом году еще достаточно.



«Дальнейшие планы – это улица Машинистов, Академика Проскуры – 2 дня. И к концу недели улица Якира. Это капитальные ремонты. Просим автомобилистов отнестись с пониманием, на данных участках ремонта будут трудности с движением. Движение будет выполняться по свободным от работ полосам. Потерпите, мы это делаем для вас!», – говорит Сергей Головня.