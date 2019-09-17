Главная Новости Дороги и транспорт В среду возле стадиона «Металлист» будет запрещено движение транспорта
17.09.2019  13:58   

В среду возле стадиона «Металлист» будет запрещено движение транспорта

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 19:00 18 сентября до 00:30 19 сентября.


//city.kharkov.ua
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» футбольного матча между командами «Шахтер» (Донецк) и «Манчестер Сити» (Великобритания).
 
На этот период автобусы некоторых маршрутов изменят движение следующим образом:
 
№68э, 232э изменят конечную остановку «Ст. м. «Метростроителей» и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;
 
№260э сократит путь следования и изменит конечную остановку следующим образом: - ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева»; высадку и посадку пассажиров будет осуществлять на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;
 
№244э: - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту;
 
№251э: - пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту.
 
После завершения матча трамваи, троллейбусы и метрополитен будут перевозить пассажиров до 1:00. Автобусы обеспечат перевозку болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 2:00.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, стадион металлист, харьков
 
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