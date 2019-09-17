17.09.2019 15:12

Восстановление улицы Машинистов: работы близятся к завершению

На улице идет капитальный ремонт дорожного покрытия.



//city.kharkov.ua

Как сообщил сегодня, 17 сентября, мастер КП «Дорремстрой» Артем Миргород, реконструкцию ул. Машинистов начали два месяца назад, практически сразу после выездного приема городского головы Геннадия Кернеса, на котором жители микрорайона обратились к мэру с просьбой восстановить дорожное покрытие.

«Здесь практически отсутствовало асфальтное покрытие. За это время мы демонтировали старый бортовой камень, выровняли основание дороги и засыпали его щебнем. Сегодня мы приступили к укладке нижнего слоя асфальта на одном из участков дороги – от ул. Антонина Сохора до пер. Деповского. До завтра мы завершим эту работу, после чего подготовим под асфальтировку второй участок дороги – от пер. Деповского до ул. Западной», - сообщил Артем Миргород.

После этого на всей дороге будет уложен верхний слой асфальта. По словам мастера предприятия, всего планируется уложить более 8 тыс. кв. м дорожного покрытия по всей ул. Машинистов – это 1,1 км. Также в рамках капитального ремонта улицы будет установлено около 1,5 тыс. погонных метров новых бордюров. Кроме этого, дорожники частично заасфальтируют ул. Диспетчерскую, чтобы сравнять ее уровень с перекрестком, который в ходе реконструкции был поднят на 30 см для оттока сточных вод.

Отметим, сегодня на объекте работают 10 коммунальщиков и 6 единиц спецтехники - два асфальтоукладчика и четыре катка. Капитальный ремонт ул. Машинистов планируется завершить до конца сентября. Также в ближайших планах предприятия - ремонт проезжей части ул. Академика Павлова и ул. Якира.