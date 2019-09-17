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17.09.2019  15:43   

На Основе идет активный ремонт внутриквартальных дорог

Капитальный ремонт внутриквартальных дорог проводят коммунальщики во дворе жилых домов по ул. Машинистов.


//city.kharkov.ua
Как сообщил сегодня, 17 сентября, прораб фирмы-подрядчика Николай Читов, коммунальщики благоустраивают проезжую часть, а также тротуары и пешеходные дорожки около четырех домов - №6, 6-а, 8 и 8-а. Дороги, по его словам, не ремонтируются, а практически строятся с нуля.
 
«Здесь фактически не было дорог, просто была насыпана земля. Мы вырыли под них «корыто» высотой 40 см, засыпали его щебнем и теперь приступаем к укладке асфальта. Кроме того, во дворах мы обустроили новые тротуары, которых раньше не было, а также стоянки для автомобилей», - рассказал Николай Читов.
 
Отметим, что также рабочие благоустроили и заасфальтировали подходы к подъездам.
 
На этих объектах коммунальщики уже работают три недели и планируют завершить работу к началу следующей. Всего во дворах четырех домов планируется уложить около 2 тыс. кв. м нового дорожного покрытия и еще 900 кв. м тротуаров.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ремонт, внутриквартальные дороги, харьков
 
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