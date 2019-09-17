Троллейбус №2 два дня будет курсировать по другому маршруту

Движение транспорта по ул. Академика Проскуры, на участке от пр. Жуковского до Белгородского шоссе, будет ограничено с 8:00 до 17:00 18 и 19 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Академика Проскуры.
Проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Также в это время будет запрещено движение троллейбусов по ул. Академика Проскуры, на участке от ул. Чкалова до разворотного круга «Проспект Жуковского».
Тролллейбус №2 будет курсировать так: пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Чкалова – ул. Лесопарковская – ул. Рудика.
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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