17.09.2019 16:31

Троллейбус №2 два дня будет курсировать по другому маршруту

Движение транспорта по ул. Академика Проскуры, на участке от пр. Жуковского до Белгородского шоссе, будет ограничено с 8:00 до 17:00 18 и 19 сентября.



//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части ул. Академика Проскуры.

Проезд транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.



Также в это время будет запрещено движение троллейбусов по ул. Академика Проскуры, на участке от ул. Чкалова до разворотного круга «Проспект Жуковского».



Тролллейбус №2 будет курсировать так: пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Чкалова – ул. Лесопарковская – ул. Рудика.