Ремонт улицы Харьковских Дивизий: маршрутки и троллейбус пойдут в объезд

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Танкопия до бульвара Юрьева, будет запрещено завтра, 18 сентября, с 8:00 до 21:00.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.
Объезд закрытого участка будет орагнизован по прилегающим улицам: Танкопия, Ощепкова, бульвара Юрьева и другим.
Автобусы №227э, 267э будут объезжать следующим образом: – ул. Харьковских Дивизий – ул. Танкопия – пр. Маршала Жукова – пр. Московский и далее по маршруту.
Также в это время будт запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от разворотного круга «Парк «Зустріч» до пр. Московского.
Троллейбус №13 будет курсировать следующим образом: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – парк «Зустріч»;
в обратном направлении: парк «Зустріч» – ул. Садовопарковая – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ст. м. «Защитников Украины».
День не обещает начала серьезных отношений, зато предоставляет массу возможностей для новых, ни к чему не обязывающих приятных знакомств, флирта и любовных игр.
Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно в Украине отмечается День тех, кто спасает людей из огня и проводит аварийно-спасательные в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.
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