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17.09.2019  17:34   

Ремонт улицы Харьковских Дивизий: маршрутки и троллейбус пойдут в объезд

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Танкопия до бульвара Юрьева, будет запрещено завтра, 18 сентября, с 8:00 до 21:00.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом улицы.

Объезд закрытого участка будет орагнизован по прилегающим улицам: Танкопия, Ощепкова, бульвара Юрьева и другим.

Автобусы №227э, 267э будут объезжать следующим образом: – ул. Харьковских Дивизий – ул. Танкопия – пр. Маршала Жукова – пр. Московский и далее по маршруту.

Также в это время будт запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от разворотного круга «Парк «Зустріч» до пр. Московского.

Троллейбус №13 будет курсировать следующим образом: ст. м. «Защитников Украины» – ул. Броненосца «Потемкин» – пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого – пр. Александровский – ул. Садовопарковая – парк «Зустріч»;

в обратном направлении: парк «Зустріч» – ул. Садовопарковая – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ул. Броненосца «Потемкин» – ст. м. «Защитников Украины».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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