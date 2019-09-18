18.09.2019 14:31

На улице Машинистов будет ограничено движение

Движение транспорта по ул. Машинистов, на участке от ул. Сохора до пер. Машинистов, будет ограничено с 8:00 до 17:00 19 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.

Объезд организован по свободной от выполнения работ полосе движения.