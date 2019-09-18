Главная Новости Дороги и транспорт На улице Машинистов будет ограничено движение
18.09.2019  14:31   

На улице Машинистов будет ограничено движение

Движение транспорта по ул. Машинистов, на участке от ул. Сохора до пер. Машинистов, будет ограничено с 8:00 до 17:00 19 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.

Объезд организован по свободной от выполнения работ полосе движения.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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