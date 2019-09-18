На улице Машинистов будет ограничено движение

Движение транспорта по ул. Машинистов, на участке от ул. Сохора до пер. Машинистов, будет ограничено с 8:00 до 17:00 19 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы.
Объезд организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
Звезды готовы щедро наделить вас пробивными способностями и богатырским потенциалом. То, что казалось невозможным еще вчера, сегодня может решиться как по волшебству.
Облачная погода продержится до вечера, затем тучи уйдут. Ночь и утро пройдут без существенных осадков. Днем ожидается дождь с порывами ветра 17-22 м/с, который к вечеру должен закончиться.
Ежегодно 18 сентября во всем мире отмечается Всемирный день мониторинга качества воды.
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