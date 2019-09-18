18.09.2019 19:48

В четверг запретят движение по улице Харьковских Дивизий

Движение транспорта будет запрещено с 8:00 до 21:00 19 сентября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Харьковских Дивизий, на участке от ул. Танкопия до бул. Юрьева, будет запрещено с 8:00 до 21:00 19 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Танкопия, ул. Ощепкова, бул. Юрьева, пр. Маршала Жукова и другим прилегающим улицам.

С 8:00 до 21:00 19 сентября автобусы некоторых маршрутов будут объезжать указанный участок следующим образом:

№227э, 267э: - ул. Харьковских Дивизий - ул. Танкопия - пр. Маршала Жукова - пр. Московский и далее по маршруту.

Также с 9:00 до 21:00 19 сентября будет запрещено движение троллейбусов по ул. Харьковских Дивизий, на участке от парка «Зустріч» до пр. Московского.

Троллейбус №13 будет курсировать следующим образом: ст. м. «Защитников Украины» - ул. Броненосца «Потемкин» - пр. Московский - бул. Богдана Хмельницкого - пр. Александровский - ул. Садовопарковая - парк «Зустріч»;

(в обратном направлении): парк «Зустріч» - ул. Садовопарковая - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины».