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19.09.2019  09:11   

На улице Тюринской запрещается движение транспорта

Движение транспорта по улице Тюринской, на участке от улицы Веринской до улицы Академика Павлова, будет запрещено с 8:00 до 17:00 20 сентября.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом проезжей части улицы Тюринской.

Объезжать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам: Веринской, Академика Павлова, Семиградскому въезду и др.

На время работ автобус №214э будет курсировать так: ул. Тюринская – ул. Веринская – Семиградский въезд – ул. Академика Павлова – пр. Московский и далее по маршруту.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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