На Коммунальном путепроводе закрывается полоса движения

Двухстороннее движение транспорта на Коммунальном путепроводе по пр. Льва Ландау будет осуществляться по одной полосе движения до 22 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией путепровода. Транспорт будет проезжать по свободной от ремонтных работ полосе.
На время работ автобусы №7э, 15э, 107э, 152э, 225э, 255э, 267э будут объезжать закрытый участок при движении в сторону пр. Героев Сталинграда так: пр. Льва Ландау – правый поворот при съезде с Коммунального путепровода на пр. Московский – разворот на перекрестке пр. Московский – ул. Энергетическая – правый поворот заезда на Коммунальный путепровод – пр. Льва Ландау и далее по маршруту.
Кроме того, в эти дни будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау за съездом с путепровода на Московский проспект при движении в сторону пр. Героев Сталинграда.
Троллейбусы будут курсировать так:
№19: 602 м/р – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект» – пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – 602 м/р;
№35: разворотный круг «Северная Салтовка» – пр. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект» – пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;
в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка».
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Пятница начнется ясной погодой, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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