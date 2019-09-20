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20.09.2019  11:28   

На Коммунальном путепроводе закрывается полоса движения

Двухстороннее движение транспорта на Коммунальном путепроводе по пр. Льва Ландау будет осуществляться по одной полосе движения до 22 декабря.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией путепровода. Транспорт будет проезжать по свободной от ремонтных работ полосе.

На время работ автобусы №7э, 15э, 107э, 152э, 225э, 255э, 267э будут объезжать закрытый участок при движении в сторону пр. Героев Сталинграда так: пр. Льва Ландау – правый поворот при съезде с Коммунального путепровода на пр. Московский – разворот на перекрестке пр. Московский – ул. Энергетическая – правый поворот заезда на Коммунальный путепровод – пр. Льва Ландау и далее по маршруту.

Кроме того, в эти дни будет запрещено движение троллейбусов по пр. Льва Ландау за съездом с путепровода на Московский проспект при движении в сторону пр. Героев Сталинграда.

Троллейбусы будут курсировать так:

№19: 602 м/р – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект» – пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – 602 м/р;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» – пр. Гвардейцев Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Московский – ст. м. «Московский проспект» – пр. Московский – пр. Льва Ландау – пр. Героев Сталинграда – ул. Одесская;

в обратном направлении: ул. Одесская – пр. Героев Сталинграда – пр. Льва Ландау – пр. Юбилейный – ул. Гвардейцев Широнинцев – разворотный круг «Северная Салтовка».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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