20.09.2019 17:57

С понедельника на ХТЗ закрывается часть Московского проспекта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской, будет запрещено с 8:00 23 сентября до 20:00 16 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Мира.



Автобусы некоторых маршрутов будут объезжать закрытый участок следующим образом:



№9э: ул. Плиточная – пр. Московский – ул. Роганская – ул. Мира – ул. 12 Апреля и далее по маршруту;



№121э: ул. Роганская – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Московский и далее по маршруту;



№137э: пр. Московский – ул. Роганская – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Московский и далее по маршруту;



№147э: пр. Московский – ул. Роганская – ул. Мира – ул. 12 Апреля и далее по маршруту;



№261э: ул. 12 Апреля – ул. Мира – пр. Архитектора Алешина – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – ул. Роганская – пр. Московский – ул. Плиточная – и далее по маршруту;



№262э: ул. Зубарева – ул. Грицевца – ул. Луи Пастера – ул. Плиточная – ул. Роганская – ул. Мира – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Архитектора Алешина – пр. Московский – пр. Индустриальный – ул. Мира – ул. Роганская – ул. Плиточная – ул. Луи Пастера – ул. Грицевца – ул. Зубарева.



Кроме того, на время работ будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до разворотного круга «м/р «Горизонт», по ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».



Троллейбусы №7, 45 и 46 ходить не будут.