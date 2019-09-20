С понедельника на ХТЗ закрывается часть Московского проспекта

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. 12 Апреля до ул. Роганской, будет запрещено с 8:00 23 сентября до 20:00 16 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией пр. Московского.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Мира.
Автобусы некоторых маршрутов будут объезжать закрытый участок следующим образом:
№9э: ул. Плиточная – пр. Московский – ул. Роганская – ул. Мира – ул. 12 Апреля и далее по маршруту;
№121э: ул. Роганская – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Московский и далее по маршруту;
№137э: пр. Московский – ул. Роганская – ул. Мира – пр. Индустриальный – пр. Московский и далее по маршруту;
№147э: пр. Московский – ул. Роганская – ул. Мира – ул. 12 Апреля и далее по маршруту;
№261э: ул. 12 Апреля – ул. Мира – пр. Архитектора Алешина – пр. Александровский – пр. Индустриальный – ул. Мира – ул. Роганская – пр. Московский – ул. Плиточная – и далее по маршруту;
№262э: ул. Зубарева – ул. Грицевца – ул. Луи Пастера – ул. Плиточная – ул. Роганская – ул. Мира – ул. 12 Апреля – пр. Александровский – пр. Архитектора Алешина – пр. Московский – пр. Индустриальный – ул. Мира – ул. Роганская – ул. Плиточная – ул. Луи Пастера – ул. Грицевца – ул. Зубарева.
Кроме того, на время работ будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому и бул. Сергея Грицевца, на участке от ул. 12 Апреля до разворотного круга «м/р «Горизонт», по ул. Плиточной и ул. Шариковой, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Восточный», ул. Роганской, на участке от пр. Московского до разворотного круга «Роганский».
Троллейбусы №7, 45 и 46 ходить не будут.
Правильно расставляйте приоритеты: велик риск потратить чересчур много энергии на достижение одной цели, когда другие дела не останется ни сил, ни желания.
Пятница начнется ясной погодой, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Ночью без осадков, порывы ветра 15-20 м/с. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь.
Сегодня рекрутеры, они же хедхантеры, они же агенты по найму, они же менеджеры по подбору персонала отмечают профессиональный праздник.
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