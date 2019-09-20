20.09.2019 18:59

По Коцарской нельзя будет проехать: пять автобусов поменяют маршрут

Движения будет запрещено с 9:00 23 сентября до 21:00 5 октября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Коцарской, на участке от ул. Дмитриевской до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:00 23 сентября до 21:00 5 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом приезжей части.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Чеботарской.

Также с 9:00 23 сентября до 21:00 5 октября автобусы некоторых маршрутов будут объезжать указанный участок следующим образом:

№238э, 346э, 254э: - ул. Рождественская - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра и далее по маршруту;

№221э, 278э: - ул. Пискуновская - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра и далее по маршруту.