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20.09.2019  18:59   

По Коцарской нельзя будет проехать: пять автобусов поменяют маршрут

Движения будет запрещено с 9:00 23 сентября до 21:00 5 октября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Коцарской, на участке от ул. Дмитриевской до ул. Евгения Котляра, будет запрещено с 9:00 23 сентября до 21:00 5 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом приезжей части.
 
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Чеботарской.
 
Также с 9:00 23 сентября до 21:00 5 октября автобусы некоторых маршрутов будут объезжать указанный участок следующим образом:
 
№238э, 346э, 254э: - ул. Рождественская - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра и далее по маршруту;
 
№221э, 278э: - ул. Пискуновская - ул. Чеботарская - ул. Большая Панасовская - ул. Евгения Котляра и далее по маршруту.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, коцарская, харьков
 
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