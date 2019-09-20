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20.09.2019  19:16   

Закроют Александровский проспект: изменится движение троллейбусов

23-го и 24-го сентября 36-й троллейбус не будет ходить, а 3-й изменит маршрут.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта на перекрестке ул. 12 Апреля и пр. Александровского будет ограничено с 9:00 до 16:00 с 23 по 25 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с перекладкой трубопровода по пр. Александровскому.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения.
 
Также с 9:00 до 16:00 23 и 24 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Александровскому и ул. 12 Апреля, на участке от бул. Богдана Хмельницкого до разворотного круга «Ул. 12 Апреля», пр. Индустриальному, на участке от пр. Александровского до пр. Московского.
 
Троллейбусы будут курсировать так:
 
- №3: ул. Университетская - ул. Вернадского - пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого;
 
- №36: не ходит.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, троллейбусы, харьков
 
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