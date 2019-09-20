20.09.2019 19:33

В субботу стоит забыть о проезде по Серповой

Движение по улице будет запрещено с 7:00 до 15:00 21 сентября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Серповой, в районе дома №4, будет запрещено с 7:00 до 15:00 21 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительными работами в районе этого дома.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Бакулина и пр. Науки.