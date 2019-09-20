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20.09.2019  19:33   

В субботу стоит забыть о проезде по Серповой

Движение по улице будет запрещено с 7:00 до 15:00 21 сентября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Серповой, в районе дома №4, будет запрещено с 7:00 до 15:00 21 сентября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано со строительными работами в районе этого дома.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: ул. Бакулина и пр. Науки.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, серповая, харьков
 
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