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20.09.2019  19:49   

Закрывается проезд по улице Олеся Гончара

Движение транспорта будет запрещено до 17:00 19 октября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской, будет запрещено до 17:00 19 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода в районе дома №5 по ул. Олеся Гончара.
 
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Маяковского и Веснина.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, гончара, харьков
 
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