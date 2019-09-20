20.09.2019 19:49

Закрывается проезд по улице Олеся Гончара

Движение транспорта будет запрещено до 17:00 19 октября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участке от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской, будет запрещено до 17:00 19 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка трубопровода в районе дома №5 по ул. Олеся Гончара.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам: Маяковского и Веснина.