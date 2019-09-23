На Веснина на неделю перекроют трамвайный маршрут

Трамвай №26 до пятницы будет курсировать по другому маршруту
Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 18:00 24-27 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей.
В это время трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.
Также будет организована спецподача трамвая к разворотному кругу «Лесопарк».
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Небо в Харькове будет ясным с самого утра, а к вечеру затянется облаками. Без осадков. Ночью на поверхности почвы заморозки 0-3°.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: