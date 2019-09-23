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23.09.2019  12:12   

На Веснина на неделю перекроют трамвайный маршрут

Трамвай №26 до пятницы будет курсировать по другому маршруту


://city.kharkov.ua

Движение трамваев по ул. Матюшенко, Журавлевскому спуску и ул. Веснина, от ул. Шевченко до ул. Мироносицкой, будет запрещено ежедневно с 9:00 до 18:00 24-27 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей.

В это время трамвай №26 будет курсировать так: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - Журавлевский гидропарк.

Также будет организована спецподача трамвая к разворотному кругу «Лесопарк».

Источник:   ХГС
 Тэги:  трамвай, маршрут, харьков, веснина
 
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