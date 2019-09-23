23.09.2019 15:20

Сергея Дульфана «услышали» - за разрушение дорог перегруженным транспортом будут жестко штрафовать: Зеленский одобрил закон

Директор Департамента инфраструктуры ХГС, комментируя необходимость временно перекрыть движение транспорта на оживленном перекрестке при въезде в Харьков, жаловался на перегруженные фуры.



// facebook

После шумного обсуждения разбитого перекрестка на Полтавском шляхе пришла очередь следующего. В Харькове движение транспорта по Московскому проспекту перекрыли практически на месяц. По данным Департамента инфраструктуры Харьковского горсовета, причиной снова стала реконструкция проезжей части, разбитой большегрузами.

«Движение транспорта по Московскому проспекту запрещено на участке от улицы 12 Апреля до улицы Роганской с 8:00 23 сентября до 20:00 16 октября», - отметили в мэрии.

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил законопроект №1047 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля», который предусматривает штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом. Об этом сообщается на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - возвращение законопроекта с подписью Президента.

Законопроектом предусматривается, что за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Стоит отметить, что данный законопроект передали на подпись Главе государства 17 сентября. Ранее документ подписал спикер парламента Дмитрий Разумков .