24.09.2019 15:51

Харьковчане игнорят общественный транспорт

Областные статистики фиксируют резкое снижения легального пассажиропотока в Первой столице



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С начала года общественный транспорт стали игнорировать семеро из ста харьковских пасажиров. В период отпусков минимально упал пассажиропоток на ж/д, а каждый пятый отказался от передвижения пассажирским транспортом города

Так, по данных статистиков, легальный пассажирооборот предприятий транспорта составил 5,2 млрд.пас.км, или 93,5% от объема января-августа 2018.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 348,4млн. пассажиров, или 87,0%.

Железнодорожным транспортом отправлено 21,2. Пассажиров, что на 2,2% меньше объема января-августа 2018 выполнено 2,5 млрд.пас.км пассажирооборота (больше на 0,8%).

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 61,3 млн. пассажиров.

Выполнено 827,9 млн.пас.км пассажирооборота, что составляло 88,0% и 92,8% от уровня января-августа предыдущего года соответственно .