Харьковчане игнорят общественный транспорт

Областные статистики фиксируют резкое снижения легального пассажиропотока в Первой столице
С начала года общественный транспорт стали игнорировать семеро из ста харьковских пасажиров. В период отпусков минимально упал пассажиропоток на ж/д, а каждый пятый отказался от передвижения пассажирским транспортом города
Так, по данных статистиков, легальный пассажирооборот предприятий транспорта составил 5,2 млрд.пас.км, или 93,5% от объема января-августа 2018.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 348,4млн. пассажиров, или 87,0%.
Железнодорожным транспортом отправлено 21,2. Пассажиров, что на 2,2% меньше объема января-августа 2018 выполнено 2,5 млрд.пас.км пассажирооборота (больше на 0,8%).
Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 61,3 млн. пассажиров.
Выполнено 827,9 млн.пас.км пассажирооборота, что составляло 88,0% и 92,8% от уровня января-августа предыдущего года соответственно .
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
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