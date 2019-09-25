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25.09.2019  10:01   

Экономический подъем в Харькове оценили с помощью мониторинга грузоперевозок

По итогу рос грузоперевозок предпринимателями снизился, а крупными транспортными компаниями - вырос.


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В январе-августе 2019 грузооборот предприятий транспорта составил 12,7 млрд ткм, или 89,6% от объема января-августа 2018.

Перевезено 29,7 млн.т грузов, или 104,2%.

Железнодорожным транспортом отправлено 20,9 млн.т грузов (на 11,1% больше объемов января-августа 2018), выполнен грузооборот в объеме 10,5 млрд ткм (на 9,8% меньше).

Автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) выполнен грузооборот в объеме 2,2 млрд ткм, перевезено 8,8 млн.т грузов (на 12,9% и 9,0% меньше объемов января-августа предыдущего года соответственно ).

Источник:   ГУ статистики по Харьковской области
 Тэги:  грузоперевозки, харьков, оценка, статистика
 
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