Экономический подъем в Харькове оценили с помощью мониторинга грузоперевозок

По итогу рос грузоперевозок предпринимателями снизился, а крупными транспортными компаниями - вырос.
В январе-августе 2019 грузооборот предприятий транспорта составил 12,7 млрд ткм, или 89,6% от объема января-августа 2018.
Перевезено 29,7 млн.т грузов, или 104,2%.
Железнодорожным транспортом отправлено 20,9 млн.т грузов (на 11,1% больше объемов января-августа 2018), выполнен грузооборот в объеме 10,5 млрд ткм (на 9,8% меньше).
Автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) выполнен грузооборот в объеме 2,2 млрд ткм, перевезено 8,8 млн.т грузов (на 12,9% и 9,0% меньше объемов января-августа предыдущего года соответственно ).
Минирование суда: полиция проверила здание - бомб нет (ФОТО)
Сегодня звезды подсказывают, что простой путь лучше сложного, а синица в руках – не так уж плохо. Избегайте резкости в общении, она может свести на нет все ваши начинания.
Середина недели выдастся солнечной, ночью и утром слабый туман. Ночью сильные заморозки до 5 градусов. Без осадков, очень высокая пожарная опасность.
Ежегодно 24 сентября отмечается не совсем обычный праздник – Международный день караванщика.
влажн.:
давл.:
ветер: