На Журавлевском спуске и улице Матюшенко запрещается движение транспорта

Движение транспорта по Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко будет запрещено с 8:00 до 17:00 28 и 29 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Пушкинской, ул. Омской, ул. Шевченко, Белгородскому спуску и др.
Также с 8:00 до 17:00 28 и 29 сентября автобус №233э будет объезжать закрытый участок следующим образом: – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Театральная – ул. Пушкинская.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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