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27.09.2019  10:01   

На Журавлевском спуске и улице Матюшенко запрещается движение транспорта

Движение транспорта по Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко будет запрещено с 8:00 до 17:00 28 и 29 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Пушкинской, ул. Омской, ул. Шевченко, Белгородскому спуску и др.

Также с 8:00 до 17:00 28 и 29 сентября автобус №233э будет объезжать закрытый участок следующим образом: – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Театральная – ул. Пушкинская.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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