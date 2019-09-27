27.09.2019 10:01

На Журавлевском спуске и улице Матюшенко запрещается движение транспорта

Движение транспорта по Журавлевскому спуску и ул. Матюшенко будет запрещено с 8:00 до 17:00 28 и 29 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.



На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Пушкинской, ул. Омской, ул. Шевченко, Белгородскому спуску и др.



Также с 8:00 до 17:00 28 и 29 сентября автобус №233э будет объезжать закрытый участок следующим образом: – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – пр. Московский – пл. Конституции – пл. Театральная – ул. Пушкинская.