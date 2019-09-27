В городе продолжают ремонтировать внутриквартальные дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия завершили во дворе жилых домов по пр. Победы, 78 в Шевченковском районе.
Как сообщили в Администрации Шевченковского района, работы были проведены возле жилых домов №78, 78-а и 78-б по пр. Победы. В ходе ремонта коммунальщики восстановили асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров.
В администрации напомнили, что в прошлом году в этом районе была проведена реконструкция внутриквартальной дороги возле дома №78-б. Таким образом, сегодня полностью восстановлен заезд с пр. Победы к общеобразовательной школе №148.
Напомним, всего в этом году дорожники планируют отремонтировать более 220 внутриквартальных дорог. На сегодняшний день проведена реконструкция более 160 объектов.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь. Днем без существенных осадков.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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