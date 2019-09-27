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27.09.2019  12:12   

В городе продолжают ремонтировать внутриквартальные дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия завершили во дворе жилых домов по пр. Победы, 78 в Шевченковском районе.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Администрации Шевченковского района, работы были проведены возле жилых домов №78, 78-а и 78-б по пр. Победы. В ходе ремонта коммунальщики восстановили асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров.

В администрации напомнили, что в прошлом году в этом районе была проведена реконструкция внутриквартальной дороги возле дома №78-б. Таким образом, сегодня полностью восстановлен заезд с пр. Победы к общеобразовательной школе №148.

Напомним, всего в этом году дорожники планируют отремонтировать более 220 внутриквартальных дорог. На сегодняшний день проведена реконструкция более 160 объектов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  ремонт, дорога, харьков, придомовые, квартал
 
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