27.09.2019 12:12

В городе продолжают ремонтировать внутриквартальные дороги

Ремонт асфальтобетонного покрытия завершили во дворе жилых домов по пр. Победы, 78 в Шевченковском районе.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Администрации Шевченковского района, работы были проведены возле жилых домов №78, 78-а и 78-б по пр. Победы. В ходе ремонта коммунальщики восстановили асфальтобетонное покрытие дороги и тротуаров.



В администрации напомнили, что в прошлом году в этом районе была проведена реконструкция внутриквартальной дороги возле дома №78-б. Таким образом, сегодня полностью восстановлен заезд с пр. Победы к общеобразовательной школе №148.



Напомним, всего в этом году дорожники планируют отремонтировать более 220 внутриквартальных дорог. На сегодняшний день проведена реконструкция более 160 объектов.