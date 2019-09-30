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30.09.2019  16:12   

Во вторник 3-й трамвай изменит маршрут

Движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 17:00 1 октября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Озерянской до ул. Петра Болбочана при движении в сторону ул. Дудинской, будет ограничено с 9:00 до 17:00 1 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Полтавский Шлях.
 
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения.
 
Также с 9:00 до 17:00 1 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра. Поэтому трамвай №3 будет курсировать следующим образом:
 
- Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.
Тэги:  запрет проезда, маршрут, харьков
 
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