30.09.2019 16:12

Во вторник 3-й трамвай изменит маршрут

Движение транспорта будет ограничено с 9:00 до 17:00 1 октября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Озерянской до ул. Петра Болбочана при движении в сторону ул. Дудинской, будет ограничено с 9:00 до 17:00 1 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Полтавский Шлях.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе движения.

Также с 9:00 до 17:00 1 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра. Поэтому трамвай №3 будет курсировать следующим образом:

- Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская – пл. Павловская – пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.