30.09.2019 15:51

Автобусы в Харькове перевезли около 24 миллионов пассажиров

В первом полугодии 2019 года автобусы городских маршрутов перевезли 23,7 млн пассажиров, из них 14,7 млн - платных.



://city.kharkov.ua

Об этом 30 сентября на заседании постоянной комиссии по вопросам транспорта, связи и экологии Харьковского городского совета сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.



В то же время, по его словам, за аналогичный период 2018 года было перевезено 30,4 млн пассажиров, из которых за проезд заплатили 18,2 млн.



«Наблюдается устойчивое снижение объема перевозок. При этом около трети пассажиров перевозится бесплатно», - отметил директор департамента.



Справка. В Харькове работают 152 автобусных маршрута, на которые выходит 830 единиц подвижного состава. Маршруты обслуживают 13 предприятий-перевозчиков.