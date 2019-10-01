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01.10.2019  09:25   

Включаем ближний свет: с 1 октября действуют «зимние» правила езды за городом

С 1 октября все автомобили за городом должны будут ездить с включенными фарами вне зависимости от видимости и времени суток.


//zn.ua
Так, ​​​​с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

Источник: https://www.ukrnews24.net/napominaem-s-1-oktyabrya-voditelyam-nuzhno-ezdit-s-vklyuchennymi-farami/ UkrNews24.net

Так, ​​​​с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

Источник: https://www.ukrnews24.net/napominaem-s-1-oktyabrya-voditelyam-nuzhno-ezdit-s-vklyuchennymi-farami/ UkrNews24.net

 

С​ 1 октября на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

«Это требование является обязательным в любое время суток», – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Правило дорожного движения будет обязательным до 1 мая.

Тэги:  фары, полиция, харьков
 
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