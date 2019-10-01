01.10.2019 09:25

Включаем ближний свет: с 1 октября действуют «зимние» правила езды за городом

С 1 октября все автомобили за городом должны будут ездить с включенными фарами вне зависимости от видимости и времени суток.



//zn.ua

Так, ​​​​с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Источник: https://www.ukrnews24.net/napominaem-s-1-oktyabrya-voditelyam-nuzhno-ezdit-s-vklyuchennymi-farami/ UkrNews24.net

Так, ​​​​с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. Источник: https://www.ukrnews24.net/napominaem-s-1-oktyabrya-voditelyam-nuzhno-ezdit-s-vklyuchennymi-farami/ UkrNews24.net

С​ 1 октября на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.

«Это требование является обязательным в любое время суток», – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Правило дорожного движения будет обязательным до 1 мая.