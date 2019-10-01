Включаем ближний свет: с 1 октября действуют «зимние» правила езды за городом

С 1 октября все автомобили за городом должны будут ездить с включенными фарами вне зависимости от видимости и времени суток.
Источник: https://www.ukrnews24.net/napominaem-s-1-oktyabrya-voditelyam-nuzhno-ezdit-s-vklyuchennymi-farami/ UkrNews24.net
Источник: https://www.ukrnews24.net/napominaem-s-1-oktyabrya-voditelyam-nuzhno-ezdit-s-vklyuchennymi-farami/ UkrNews24.net
С 1 октября на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар.
«Это требование является обязательным в любое время суток», – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
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