02.10.2019 14:33

На улице Свободы движение будет закрыто еще две недели

Движение транспорта по ул. Свободы, на участке от ул. Чернышевской до ул. Алчевских, запрещено до 15 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков ремонта теплотрассы. Ранее движение планировалось открыть до конца сентября.

На время работ объезд закрытого участка осуществляется по ул. Алчевских, ул. Ярослава Мудрого, ул. Чернышевскоий и ул. Гиршмана.