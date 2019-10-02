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02.10.2019  14:33   

На улице Свободы движение будет закрыто еще две недели

Движение транспорта по ул. Свободы, на участке от ул. Чернышевской до ул. Алчевских, запрещено до 15 октября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков ремонта теплотрассы. Ранее движение планировалось открыть до конца сентября.

На время работ объезд закрытого участка осуществляется по ул. Алчевских, ул. Ярослава Мудрого, ул. Чернышевскоий и ул. Гиршмана.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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