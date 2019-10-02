На улице Свободы движение будет закрыто еще две недели

Движение транспорта по ул. Свободы, на участке от ул. Чернышевской до ул. Алчевских, запрещено до 15 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с продлением сроков ремонта теплотрассы. Ранее движение планировалось открыть до конца сентября.
На время работ объезд закрытого участка осуществляется по ул. Алчевских, ул. Ярослава Мудрого, ул. Чернышевскоий и ул. Гиршмана.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Небо будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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давл.:
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