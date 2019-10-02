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02.10.2019  17:31   

Трамваи №8, 26 и 27 на два дня изменят маршрут

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ст. м. «Киевская» до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 16:00 3 и 4 октября.


//gortransport.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обустройством пешеходных переходов и переездов через трамвайные пути по ул. Шевченко.

На этот период трамваи будут ходить так:

– трамвай №8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская»;

– трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;

– трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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