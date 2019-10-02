Трамваи №8, 26 и 27 на два дня изменят маршрут

Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ст. м. «Киевская» до Журавлевского гидропарка, будет запрещено с 9:00 до 16:00 3 и 4 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с обустройством пешеходных переходов и переездов через трамвайные пути по ул. Шевченко.
На этот период трамваи будут ходить так:
– трамвай №8: 602 м/р – Салтовское шоссе – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская»;
– трамвай №26: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – Журавлевский гидропарк;
– трамвай №27: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Семиградская – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ст. м. «Киевская».
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Небо будет покрыто облаками только до рассвета, утром оно очистится и будет ясным до самого вечера. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
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