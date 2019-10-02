По улице Гоголя на месяц ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Гоголя, в районе дома №5, ограничено со 2 октября до 1 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплосети.
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Сегодня едва ли удастся спрятаться от проблем. Главное – не поддавайтесь искушению выяснить отношения, есть риск зайти слишком далеко.
Нас ждет приятный осенний день: теплый и солнечный.
Начиная с 2007 года, 2 октября, в день рождения Махатмы Ганди, отмечается Международный день ненасилия. Цель этого дня, как сказано в резолюции Генеральной Ассамблеи, – желание утвердить культуру мира, терпимости, понимания и ненасилия.
влажн.:
давл.:
ветер: