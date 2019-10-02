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02.10.2019  15:55   

По улице Гоголя на месяц ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Гоголя, в районе дома №5, ограничено со 2 октября до 1 ноября.


://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплосети.

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   ХГС
 Тэги:  транспорт, ограничение, движение, харьков
 
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