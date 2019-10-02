02.10.2019 15:55

По улице Гоголя на месяц ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Гоголя, в районе дома №5, ограничено со 2 октября до 1 ноября.



://city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с заменой участка теплосети.



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.