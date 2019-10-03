03.10.2019 17:27

Харьковчане могут следить за движением трамваев и троллейбусов онлайн

Проект «Зупинка» начал работать в тестовом режиме в Харькове - теперь проследить за движением общественного транспорта можно онлайн.



://city.kharkov.ua

Как сообщил проектный менеджер КУ «Офис реформ Харькова» Игорь Дуняков, во всем подвижном составе уже давно были установлены GPS-датчики, чтобы следить за перемещением транспорта и управлять им. Раньше эти данные в рабочих целях использовало КП «Горэлектротранссервис». Теперь их разместили на Веб-портале открытых данных, чтобы разработчики могли к ним подключиться и создавать свои продукты.

«Офис реформ» использовал эти данные и реализовал проект под названием «Зупинка». Сейчас, перейдя по ссылке https://smartarea.info/, можно выбрать свой маршрут и увидеть, где находится трамвай или троллейбус, через какое время прибудет на остановку. «На карту нанесли остановки, данные: когда прибывает транспорт, какое количество подвижного состава на маршруте», - рассказал Игорь Дуняков.

Он отметил, что в скором времени на сайте можно будет видеть информацию об изменениях маршрутов общественного транспорта. Если житель Харькова выберет определенный маршрут трамвая или троллейбуса, ему будут приходить уведомления об их движении в случае перекрытий участков дорог.

Кроме того, в планах разработчиков – создать функцию прокладки маршрута. Например, человек выбирает, откуда и куда ему нужно добраться, и получает полную информацию о том, на каком виде транспорта это лучше сделать, с какими пересадками и сколько это будет стоить.

Игорь Дуняков отметил, что уже на десяти остановках с самым большим трафиком установлены QR-коды для перехода на сайт (в частности - на пл. Сергиевской, Госпроме, возле ст. м. «Университет»). В планах – повесить QR-коды на всех остановках общественного электротранспорта.