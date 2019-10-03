03.10.2019 17:19

Городской транспорт перевез 300 миллионов пассажиров

В январе-августе 2019 года все виды городского пассажирского транспорта перевезли 298 млн пассажиров.



Фото Дмитрия Колонея

Об этом сегодня, 3 октября, на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, гласности и депутатской деятельности Харьковского городского совета сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь.

Наибольший удельный вес в перевозках занимает метрополитен, услугами которого воспользовались 139 млн человек (46,6%). Наземный электротранспорт перевез 127,4 млн пассажиров (42,8%), автобусы - 31,6 млн (10,6%).

Из общего количества перевезенных пассажиров за проезд заплатили 181 млн человек. Больше всего льготников пользуются услугами троллейбусов и трамваев.