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03.10.2019  17:19   

Городской транспорт перевез 300 миллионов пассажиров

В январе-августе 2019 года все виды городского пассажирского транспорта перевезли 298 млн пассажиров.


Фото Дмитрия Колонея
Об этом сегодня, 3 октября, на заседании постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, гласности и депутатской деятельности Харьковского городского совета сообщил заместитель директора Департамента инфраструктуры Александр Куколь.
 
Наибольший удельный вес в перевозках занимает метрополитен, услугами которого воспользовались 139 млн человек (46,6%). Наземный электротранспорт перевез 127,4 млн пассажиров (42,8%), автобусы - 31,6 млн (10,6%).
 
Из общего количества перевезенных пассажиров за проезд заплатили 181 млн человек. Больше всего льготников пользуются услугами троллейбусов и трамваев.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  городской транспорт, 300 миллионов, харьков
 
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