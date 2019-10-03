03.10.2019 18:19

В пятницу просто так по Полтавскому Шляху не проедешь

Движение транспорта будет ограничено с 9:30 до 16:00 4 октября.



//city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Озерянской при движении в сторону ул. Евгения Котляра, будет ограничено с 9:30 до 16:00 4 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 9:30 до 11:30 4 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра.

Трамвай №3 будет курсировать следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.