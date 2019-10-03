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03.10.2019  18:19   

В пятницу просто так по Полтавскому Шляху не проедешь

Движение транспорта будет ограничено с 9:30 до 16:00 4 октября.


//city.kharkov.ua
Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Озерянской при движении в сторону ул. Евгения Котляра, будет ограничено с 9:30 до 16:00 4 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
 
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
 
Также с 9:30 до 11:30 4 октября будет запрещено движение трамваев по ул. Залютинской и ул. Полтавский Шлях, на участке от разворотного круга «Залютино» до ул. Евгения Котляра.
 
Трамвай №3 будет курсировать следующим образом: Новожаново - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Павловская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - ул. Евгения Котляра - Южный вокзал.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ограничение движения, полтавский шлях, харьков
 
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