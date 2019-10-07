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07.10.2019  16:41   

Скоро харьковчане смогут отслеживать движение городских автобусов

Проект «Остановка», который начал работать в Харькове в тестовом режиме, будет также распространен на городские пассажирские автобусы.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 7 октября, сообщил директор Департамента регистрации и цифрового развития Олег Дробот, комментируя работу сервиса, позволяющего  следить за движением троллейбусов и трамваев онлайн.
 
«Каждая единица подвижного состава оборудована трекером, который определяет ее местоположение в реальном времени. Этот проект направлен на то, чтобы харьковчане могли легко узнать, через сколько на остановку прибудет троллейбус или трамвай. Наша задача - открыть данные о перемещении городского электротранспорта, чтобы такие сервисы, как «Google Maps», «EasyWay» и другие могли эту информацию интегрировать в свои приложения. Данные уже открыты, и мы ведем переговоры с компаниями, чтобы они их использовали», - отметил Олег Дробот.
 
Директор департамента подчеркнул, что Харьков взял курс на цифровую трансформацию и развитие электронных сервисов, и проект «Остановка» является ярким тому примером.
 
«Мы разрабатываем стратегию по использованию открытых публичных данных. Харьков обладает большим количеством цифровой информации о тех процессах, которые происходят на его территории. Общемировой практикой является постепенное открытие этих данных, чтобы общественность, публичный сектор, частные компании могли строить на их основе удобные и бесплатные сервисы для горожан. Именно этим мы и занимаемся», - сообщил Олег Дробот.
 
Подробнее о проекте «Остановка» можно узнать здесь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  автобус, остановка, харьков
 
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