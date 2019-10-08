В Пятихатках затруднен проезд: ремонтируют дорогу

По по улице Академика Вальтера временно ограничивается движение транспорта.
Движение транспорта будет ограничено по ул. Академика Вальтера в районе дома №3 с 8:00 8 октября до 17:00 5 ноября.
Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: