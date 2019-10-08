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08.10.2019  08:00   

В Пятихатках затруднен проезд: ремонтируют дорогу

По по улице Академика Вальтера временно ограничивается движение транспорта.


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Движение транспорта будет ограничено по ул. Академика Вальтера в районе дома №3 с 8:00 8 октября до 17:00 5 ноября.

Пропуск транспортных средств будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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