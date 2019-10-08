Где переждать непогоду на дорогах области

Близится зима, и дорожники напоминают, где можно остановиться, если будут введены ограничения в движении из-за непогоды.
В Укравтодоре обновили перечень стоянок и мест отстоя транспортных средств на на автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области:
автомобильная дорога /М-03/ Киев-Харьков-Довжанский:
км 396 – около площадки на границе с Полтавской областью,
км 433 – кафе,
км 472 – у поста полиции «Песочин»,
км 479 – отель «Дубрава»,
км 517 – кафе,
км 550 – площадка возле с. Граково,
км 629 – возле гостиницы «7 ветров»,
км 633 – кафе.
автомобильная дорога /М-18/ Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:
км 19 – площадка у кафе
км 110 – площадка у кафе
км 146 – площадка у кафе
автомобильная дорога /М-20/ Харьков-Щербаковка:
км 12 – площадка у кафе
км 13 – у поста,
км 38 – у поста
автомобильная дорога/Р-07/Чугуев-Меловое:
км 8 – площадка у источника,
км 110 – площадка на границе с Луганской областью
автомобильная дорога/Р-46/Харьков-Ахтырка:
км 9 – у поста,
км 90 – площадка на границе с Сумской областью.
День обещает быть неплохим, особенно, если не поддаваться лени. В делах лучше обойтись слов «вроде бы», «как будто» и «может быть» – сегодня в фаворе конкретность и четкость.
День преимущественно облачный, местами небольшой дождь. Ночью на поверхности почвы местами заморозки 0–3°.
Сегодняшние международные праздники посвящены местам, где мы живем, и способам сделать их комфортным и красивым.
влажн.:
давл.:
ветер: