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08.10.2019  09:23   

Где переждать непогоду на дорогах области

Близится зима, и дорожники напоминают, где можно остановиться, если будут введены ограничения в движении из-за непогоды.


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В Укравтодоре обновили перечень стоянок и мест отстоя транспортных средств на на автомобильных дорогах общего пользования Харьковской области:

автомобильная дорога /М-03/ Киев-Харьков-Довжанский:
км 396 – около площадки на границе с Полтавской областью,
км 433 – кафе,
км 472 – у поста полиции «Песочин»,
км 479 – отель «Дубрава»,
км 517 – кафе,
км 550 – площадка возле с. Граково,
км 629 – возле гостиницы «7 ветров»,
км 633 – кафе.

автомобильная дорога /М-18/ Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:
км 19 – площадка у кафе
км 110 – площадка у кафе
км 146 – площадка у кафе

автомобильная дорога /М-20/ Харьков-Щербаковка:
км 12 – площадка у кафе
км 13 – у поста,
км 38 – у поста

автомобильная дорога/Р-07/Чугуев-Меловое:
км 8 – площадка у источника,
км 110 – площадка на границе с Луганской областью

автомобильная дорога/Р-46/Харьков-Ахтырка:
км 9 – у поста,
км 90 – площадка на границе с Сумской областью.

Тэги:  дороги, непогода, харьков
 
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