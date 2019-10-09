09.10.2019 09:32

Трамвай № 26 сегодня курсирует по измененному маршруту

Движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от ул. Матюшенко до ул. Академика Павлова при движении в сторону ул. Матюшенко, запрещено с 9:00 до 16:00 9 октября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей по ул. Матюшенко.



На этот период трамвай №26 будет ходить так: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Матюшенко – ул. Веснина – пл. Первого Мая – Парк им. Горького/Лесопарк.