Трамвай № 26 сегодня курсирует по измененному маршруту

Движение трамваев по ул. Шевченко и ул. Героев Труда, на участке от ул. Матюшенко до ул. Академика Павлова при движении в сторону ул. Матюшенко, запрещено с 9:00 до 16:00 9 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей по ул. Матюшенко.
На этот период трамвай №26 будет ходить так: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Академика Павлова – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Матюшенко – ул. Веснина – пл. Первого Мая – Парк им. Горького/Лесопарк.
День не подходит для выяснения отношений с окружающими. Возможны конфликты и обиды. Зато это удачное время для занятия любыми делами, требующими концентрации и терпения.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков. Ночью сильные заморозки 0-2°, со второй половины дня температура воздухе начнет понемногу расти.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
влажн.:
давл.:
ветер: