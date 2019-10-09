Главная Новости Дороги и транспорт В четверг трамваи №8, 26, 27 временно изменят маршруты движения
09.10.2019  20:41   

В четверг трамваи №8, 26, 27 временно изменят маршруты движения

Движение трамваев будет запрещено с 9:00 до 16:00 10 октября.


//city.kharkov.ua
Движение трамваев по ул. Шевченко, на участке от ул. Матюшенко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк», будет запрещено с 9:00 до 16:00 10 октября.
 
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом трамвайных путей.
 
В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:
 
№8: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская»;
 
№26: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Матюшенко - ул. Веснина - разворотный круг «Парк Горького/Лесопарк»;
 
в обратном направлении - по основному маршруту;
 
№27: разворотный круг «Салтовский» - пр. Тракторостроителей - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ст. м. «Киевская».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет проезда, маршрут трамвая, харьков
 
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