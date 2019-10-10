10.10.2019 09:59

Большой футбол в Харькове: метро продлит работу, транспорт изменит движение

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 19:00 11 октября до 00:30 12 октября.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча между сборными Украины и Литвы в рамках Евро-2020.

На этот период некоторые автобусы изменят маршруты и будут курсировать так:



- №68э и 232э изменят конечную остановку «Ст. м. «Метростроителей» и будут осуществлять высадку/посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;



- №260э: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева»; высадку/посадку пассажиров будет осуществлять на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;



- №244э: пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту;



- №251э: пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту.



На период проведения матча будут закрыты входы и выходы станций метро «Спортивная» и «Метростроителей им. Ващенко».



После завершения матча трамваи, троллейбусы и метрополитен будут перевозить пассажиров до 1:00 12 октября.

Автобусы обеспечат перевозку болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 2:00.

