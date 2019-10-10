Большой футбол в Харькове: метро продлит работу, транспорт изменит движение

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено с 19:00 11 октября до 00:30 12 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением на стадионе «Металлист» матча между сборными Украины и Литвы в рамках Евро-2020.
На этот период некоторые автобусы изменят маршруты и будут курсировать так:
- №68э и 232э изменят конечную остановку «Ст. м. «Метростроителей» и будут осуществлять высадку/посадку пассажиров на остановке «Ст. м. «Проспект Гагарина»;
- №260э: ул. Плехановская - ст. м. «Завод им. Малышева»; высадку/посадку пассажиров будет осуществлять на остановке «Ст. м. «Завод им. Малышева»;
- №244э: пр. Гагарина - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова и далее по маршруту;
- №251э: пр. Московский - ул. Морозова и далее по маршруту.
На период проведения матча будут закрыты входы и выходы станций метро «Спортивная» и «Метростроителей им. Ващенко».
После завершения матча трамваи, троллейбусы и метрополитен будут перевозить пассажиров до 1:00 12 октября.
Автобусы обеспечат перевозку болельщиков от станций метрополитена по основным направлениям до 2:00.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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