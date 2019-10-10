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10.10.2019  10:40   

По ул. Вернадского на 2 дня ограничивается движение транспорта.

Пропуск транспортных средств будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.


//1562.kharkov.ua

По информации Департамента инфраструктуры, с 09.00 часа 10 октября до 18.00 11 октября 2019 ограничивается движение транспортных средств по ул. Вернадского в районе перекрестка с Гимназической набережной при движении в сторону до пер. Подольский.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  улица, вернадского, харьков, ограничение, движение
 
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