По ул. Вернадского на 2 дня ограничивается движение транспорта.

Пропуск транспортных средств будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
По информации Департамента инфраструктуры, с 09.00 часа 10 октября до 18.00 11 октября 2019 ограничивается движение транспортных средств по ул. Вернадского в районе перекрестка с Гимназической набережной при движении в сторону до пер. Подольский.
День будет склонять к тому, чтобы бросаться на дела с полной самоотдачей, и к вечеру это может быть чревато переутомлением и упадком сил. Так что не забывайте делать паузы для отдыха.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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